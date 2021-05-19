Рада відхилила 12 постанов про скасування закону щодо інституту старост

Верховна Рада відхилила усі 12 постанов про скасування закону щодо розвитку інституту старост.

Як передає кореспондент Укрінформу, жодна з постанов "Про скасування рішення ВР про прийняття у другому читанні законопроєкту "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" не набрала 226-ти голосів.

Автори постанов - депутати з фракції ВО "Батьківщина" аргументували необхідність скасування закону щодо розвитку інституту старост порушенням вимог регламенту ВР.

Інші ініціатори постанов - депутати з фракції партії "Європейська солідарність" пояснювали доцільність скасування закону тим, що запропоновані документом зміни до Закону «Про Конституційний Суд України» не стосуються правової регламентації інституту старост, а тому не повинні включатися до цього законодавчого акта.

Після відхилення цих постанов Голова Верховної Ради Дмитро Разумков може підписати Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (реєстраційний номер проєкту 4535).

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Як повідомляв Укрінформ, у Верховній Раді станом на 19 квітня зареєстровано 12 постанов про скасування закону щодо розвитку інституту старост. Їх подали представники фракцій партій "Батьківщина" та "Європейська солідарність".

15 квітня 2021 року Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила Закон "Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост" (№4535).

Згідно з документом, староста представляє інтереси жителів окремого старостинського округу, здійснює комунікацію між владою та громадою села чи селища. Він організує різноманітні заходи у своєму окрузі, відстежує проблеми громади та пропонує варіанти їх вирішення.