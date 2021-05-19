Стефанчук відкрив засідання ВР і покликав керівників фракцій та груп на нараду

Перший заступник Голови Верховної Ради Руслан Стефанчук відкрив пленарне засідання парламенту.

У сесійній залі зареєструвалося 196 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Після відкриття він запросив на нараду керівників депутатських фракцій і груп.

"У мене прохання до керівників фракцій і груп: перед тим як ми розпочнемо сьогоднішнє засідання, на 15 хвилин зібратися в мене, тому що треба обговорити одне питання", - сказав Стефанчук.

Причин проведення наради перший віцеспікер не пояснив.

Згідно з порядком денним, на початку засідання народні депутати завершать обговорення 12-ти проєктів постанов «Про скасування рішення Верховної Ради України про прийняття у другому читанні та в цілому проєкту Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку інституту старост». Відхилення проєктів дасть змогу Голові ВР підписати закон щодо розвитку інституту старост і передати його на підпис Президенту.

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Депутати також мають розглянути проєкти постанов «Про скасування рішення Верховної Ради України від 28 квітня 2021 року про прийняття у другому читанні та в цілому як закону проєкту Закону України про внесення змін до Земельного кодексу України та інших законодавчих актів щодо удосконалення системи управління та дерегуляції у сфері земельних відносин». Загалом таких постанов внесено 12.

У першому читанні парламентарії мають розглянути проєкт закону №4546 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення механізмів виведення банків з ринку та задоволення вимог кредиторів цих банків».

До розгляду заплановано і проєкт закону №2713 «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо оподаткування доходів від організації та проведення азартних ігор» та альтернативні до нього.

Парламентарії мають намір розглянути проєкти постанов №4105 «Про утворення Тимчасової слідчої комісії Верховної Ради України з питань розслідування оприлюднених у засобах масової інформації фактів можливих протиправних дій посадових осіб, що могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами «приватної військової компанії Вагнера» та заподіяння шкоди національним інтересам України», а також №5243 про утворення ТСК з розслідування можливих протиправних дій представників державної влади та інших осіб, що сприяли порушенню державного суверенітету та територіальної цілісності і несли загрозу національним інтересам та безпеці України.

Передбачено також розгляд у першому читанні проєкту закону «Про дерадянізацію законодавства України» (№4284 ).