Законопроєкт про дерадянізацію законодавства пройшов ще один комітет Ради

Комітет ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики рекомендує парламенту ухвалити в першому читанні законопроєкт щодо дерадянізації українського законодавства.

Як передає Укрінформ із посиланням на Фейсбук заступниці голови Комітету Комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики Євгенії Кравчук, відповідне рішення було ухвалено на засіданні Комітету в середу.

"Рекомендували підтримати за основу (у першому читанні – ред.) проєкт закону № 4284 «Про дерадянізацію законодавства України» авторства віцеспікера Руслана Стефанчука. Головний комітет – з питань організації держвлади, який на своєму засіданні ще раніше також рекомендував прийняти законопроєкт за основу", – повідомила Кравчук.

За її словами, законопроєкт передбачає "очищення нашого (українського –ред.) законодавства від термінологічної радянщини". Так, згідно з документом, «трудящий» стане «працівником», а «власник» – «роботодавцем».

Крім цього, передбачається вилучення з нинішніх законодавчих актів згадок про СРСР, Жовтневу революцію. "Слушно у законопроєкті зазначається і про необхідність розробити нові проєкти Житлового кодексу та Кодексу законів про працю. Всього пан Руслан Стефанчук нарахував 249 актів, виданих Верховною Радою та Президією Верховної Ради Української РСР, які мають право залишитися хіба що на сторінках історії", – додала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, 10 березня 2021 року Комітет ВР з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування рекомендував Верховній Раді ухвалити за основу законопроєкт №4284 "Про дерадянізацію законодавства України". Авторами законопроєкту є група народних депутатів на чолі з першим заступником Голови ВР Русланом Стефанчуком.