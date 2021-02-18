УІНП надіслав торік 650 рекомендацій щодо декомунізації, відреагували на 24

Український інститут національної пам’яті надіслав у 2020 році 650 листів щодо «декомунізаційного» законодавства із рекомендаціями, зокрема, стосовно усунення символіки тоталітарних режимів. Проте відреагували лише у 24 випадках.

Як передає Укрінформ, про це повідомляється у звіті, оприлюдненому на сайті УІНП.

«Надіслано понад 650 листів центральним та місцевим органам влади та самоврядування, установам, організаціям, громадянам щодо реалізації «декомунізаційного» законодавства. У тому числі – понад 370 листів з рекомендаціями органам місцевого самоврядування, установам та організаціям щодо усунення з публічного простору символіки тоталітарних режимів", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, рекомендації стосувалися, зокрема, перейменування об’єктів топоніміки, демонтажу пам’ятників та пам’ятних знаків, а також приведення назв юридичних осіб, маркування продукції, розміщеної на офіційних сайтах інформації у відповідність до вимог чинного законодавства.

"У звітному році за зверненнями Інституту органами місцевого самоврядування, юридичними особами усунено символіку у 24 випадках", - водночас констатували в УІНП.

Як повідомляв Укрінформ, Український інститут національної пам’яті подасть апеляцію на рішення Окружного адміністративного суду Києва від 28 січня про скасування перейменування низки вулиць Києва та підтримає Київську міську раду в суді.