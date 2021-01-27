На Одещині знесли останній пам'ятник Леніну

У ніч на 27 січня в Ізмаїльському районі Одеської області невідомі особи знесли останній пам'ятник ватажку російського пролетаріату Леніну.

Як передає Укрінформ, про це повідомив голова ГО "Декомунізація. Україна" Вадим Поздняков у Фейсбуці .

"Останній пам'ятник Леніну на території України повалено! (Окрім окупованих і таких закритих територій, як заводи і санаторії). Він стояв у селі Старі Трояни Ізмаїльського району Одеської області", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що невідомі добродії відбили ніс бюсту Карла Марксу у селі Холмське сусіднього Арцизького району.

Як повідомлялося, 21 січня керівництво Василівської сільради Болградського району Одеської області демонтувало один із двох останніх пам'ятників Леніну - в селі Калчева цього району.

"Пам’ятник ватажку російського пролетаріату було демонтовано під контролем поліції після офіційного звернення заступника голови Одеської облдержадміністрації Анастасії Боднар до виконкому Василівської сільради Болградського району про виконання вимоги Закону про декомунізацію", - уточнив керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.