На Одещині демонтували один із останніх пам'ятників Леніну

Керівництво Василівської сільради Болградського району Одеської області демонтувало пам’ятник Леніну в селі Калчева.

Про це повідомив кореспонденту Укрінформу керівник Південного регіонального відділу Українського інституту національної пам’яті Сергій Гуцалюк.

"Пам’ятник ватажку російського пролетаріату було демонтовано під контролем поліції після офіційного звернення заступника голови Одеської облдержадміністрації Анастасії Боднар до виконкому Василівської сільради Болградського району про виконання вимоги закону про декомунізацію", - зазначив Гуцалюк.

За його словами, 15 січня цього року керівництво ОДА також звернуло увагу виконкому Суворовської сільради Ізмаїльського району про необхідність знесення пам’ятника Леніну в селі Старі Трояни на теориторії цієї ОТГ.

У пресслужбі Одеської ОДА на запит кореспондента Укрінформу повідомили, що демонтаж належить здійснити в місячний термін - не пізніше 15 лютого.

"У разі ігнорування місцевими посадовцями вимог закону і звернення керівництва ОДА винуватців буде притягнуто до відповідальності", - підсумували в ОДА.

Як повідомлялося, це останні два пам'ятники Леніну, виявлені торік на території Одеської області. Тоді правоохоронці порушили кримінальне провадження стосовно голови Калчевської сільради Анатолія Касима - через недотримання закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”.

Після цього Касим подав заяву про звільнення з посади, оскільки частина колишніх депутатів була проти знесення пам'ятника ватажку тоталітарного радянського режиму.

Напередодні місцевих виборів-2020 громада села Калчева, де проживають понад 90 відсотків болгар, увійшла до складу Василівської ОТГ Болградського району. Головою місцевої сільради обрано Петра Бойчева.

Перше фото: Mykhaylo Shtekel / RadioSvoboda.Org (RFE/RL)