У Запоріжжі пам’ятник Леніну пустили з молотка за 375 тисяч

Бронзову скульптуру пролетарського вождя В.І.Леніна вагою 5,5 т, яка стояла в місті Сновську Чернігівської області, з другої спроби продали через систему PROZORRO за 375 тис грн.

Про це повідомила Сновська міська рада.

"26 лютого з другої спроби на аукціоні через систему PROZORRO було продано колишній пам’ятник В.І.Леніну, який знаходиться на балансі Сновської міської ради, за 375 104,69 грн. Переможцем, за результатами аукціону, стало ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" (м. Запоріжжя)", - йдеться у повідомленні.

Пам’ятник був демонтований у 2016 році й зберігався на території місцевого ПрАТ "Комунальник". Перший аукціон з його продажу, що був запланований на 21.10.2019 року, не відбувся через відсутність заявок. Удруге скульптуру виставили на торги на початку лютого п. р. На неї претендували два товариства з обмеженою відповідальністю. Зараз триває процедура перевірки документів переможця.

Отримані від продажу пам’ятника кошти будуть використані на благоустрій території, де він стояв. Імовірно, там збудують фонтан.