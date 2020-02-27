У Запоріжжі пам’ятник Леніну пустили з молотка за 375 тисяч
Про це повідомила Сновська міська рада.
"26 лютого з другої спроби на аукціоні через систему PROZORRO було продано колишній пам’ятник В.І.Леніну, який знаходиться на балансі Сновської міської ради, за 375 104,69 грн. Переможцем, за результатами аукціону, стало ТОВ "РОЗВИТОК-СВ" (м. Запоріжжя)", - йдеться у повідомленні.
Пам’ятник був демонтований у 2016 році й зберігався на території місцевого ПрАТ "Комунальник". Перший аукціон з його продажу, що був запланований на 21.10.2019 року, не відбувся через відсутність заявок. Удруге скульптуру виставили на торги на початку лютого п. р. На неї претендували два товариства з обмеженою відповідальністю. Зараз триває процедура перевірки документів переможця.
Отримані від продажу пам’ятника кошти будуть використані на благоустрій території, де він стояв. Імовірно, там збудують фонтан.