У Запоріжжі зносять 11-метровий постамент бронзового Леніна

У Запоріжжі демонтують п'єдестал, на якому понад півстоліття стояв бронзовий пам'ятник Леніну.

Про це повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Постамент 11-метрової висоти має бетонну основу, зверху - укладені гранітні плити. Нам потрібно зняти всі плити, а потім вже демонтуємо і сам постамент», - кажуть будівельники.

Веде демонтаж будівельна компанія «Будреконструкція», яка виграла підряд на виконання реконструкції площі Запорізької, в центрі якої і знаходиться постамент пам'ятника.

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Демонтаж постамента обійдеться місту в 1 млн 426 тисяч 586 грн, а перша черга реконструкції - в 32,3 млн гривень.

Як повідомлялося, бронзовий пам'ятник Леніну знесли в березні 2016 року. Процес розтягнувся на кілька днів. Підрядники зрізали його за допомогою так званих алмазних тросів. Місто заплатило за демонтаж понад 200 тисяч гривень. Пам'ятник досі зберігається на території КП «Водоканал».

Запорізький пам'ятник Леніну вважався одним з найбільших в Україні. Висота його разом з постаментом становила 19,8 м. Скульптура вождя комунізму була виконана з бронзи, рука Леніна вказувала на греблю ДніпроГЕС. Пам'ятник був встановлений в 1964 році і простояв на площі 52 роки.