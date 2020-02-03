Глава МЗС Естонії звинуватив Росію у фальсифікації історії

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу звинуватив РФ у спробі фальсифікувати історію у зв'язку з невизнанням Тартуського мирного договору.

Про це Рейнсалу заявив у неділю на церемонії з нагоди 100-річчя укладення договору, повідомляє Postimees.

"Тартуський мир чинний, правова наступність діє... Фальсифікація історії Росією, яка заперечує анексію Естонії, означає виправдання політики сфер впливу і політики насильства тоталітарних режимів. Естонська Республіка це засуджує", - зазначив очільник МЗС Естонії.

Як повідомлялося, офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова 30 січня наголосила, що Тартуський мирний договір "є нечинним і належить історії", оскільки обидві сторони, які його підписали, опинилися в складі одного суб'єкта міжнародного права - СРСР.

Рейнсалу тоді назвав цю заяву "неправдивою". "Естонська Республіка повністю відкидає такий підхід. Естонська Республіка була державою, незаконно анексованою Радянським Союзом в 1940 році, і відновила свою незалежність в 1991 році", - заявив міністр.

Відповідно до мирного договору, підписаного 2 лютого 1920 року в місті Тарту Естонською республікою і Радянською Росією, до складу Естонії ввійшли частини Ленінградської та Псковської областей. 1944 року, коли Естонія вже перебувала під радянською владою, ці землі були повернуті РРФСР.

Водночас Конституція Естонії визначає, що кордон з Росією встановлено Тартуським мирним договором.

У 2005 році парламент Естонії послався на чинність Тартуського мирного договору в законі про ратифікацію підписаних тоді ж таки естонсько-російських договорів про сухопутний і морський кордон. У Росії це було сприйнято як спробу зарезервувати в майбутньому територіальні претензії до РФ, і вона відкликала підписи під угодами.

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