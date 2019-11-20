Глава МЗС Естонії заявляє про загрозу з боку "непередбачуваної Росії"

Глава зовнішньополітичного відомства Естонії Урмас Рейнсалу знову заявив про загрорзу, що йде з боку Росії. Дану заяву він зробив напередодні наміченої на середу зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО в Брюсселі.

Про це повідомляє портал національного телерадіомовлення ERR.

«Північноатлантичний альянс має йти в ногу з постійно мінливою ​​картиною безпеки, але немає ніяких сумнівів у тому, що непередбачувана Росія залишається однією з найбільших загроз для євроатлантичного регіону», - сказав Рейнсалу.

Він також заявив, що НАТО сьогодні сильний, і альтернативи йому немає. «Альянс необхідний для безпеки Естонії і Європи. Збереження міцного трансатлантичного зв'язку є обов'язком всіх союзників, і за останні п'ять років витрати на оборону з боку європейських союзників і Канади значно збільшилися », - зазначив глава зовнішньополітичного відомства Естонії.

Водночас він послався на заяву генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга минулого тижня про те, що в останні роки витрати на оборону збільшилися на понад 100 мільярдів доларів.

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Як повідомляв Укрінформ, у середу в Брюсселі відбудеться зустріч міністрів закордонних справ країн-членів НАТО, учасники якої можуть, зокрема, визнати космос «оперативним простором».