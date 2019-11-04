Гончарук закликає Естонію посилити спротив Nord Stream 2

Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликає Естонію посилити протидію Nord Stream 2, у тому числі через скоординовані дії членів-країн ЄС та НАТО.

Про це йшлося на зустрічі Гончарука з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу, повідомляє Урядовий портал.

"Важливо, аби держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки Nord Stream 2 для енергетичної безпеки Європи", – заявив Гончарук.

У свою чергу, міністр закордонних справ Естонії відзначив важливе значення порушеного питання та погодився щодо необхідності скоординувати дії для протидії будівництву потоку.

Глава українського уряду також привітав делегацію Естонії з отриманням статусу непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2020-2021 років.

Міністр закордонних справ подякував українській стороні за підтримку в отриманні цього статусу. Він наголосив на тому, що Естонія буде активно відстоювати українську позицію в питаннях незаконної анексії Російською Федерацією півострова Крим та тимчасової окупації окремих районів Донецької та Луганської областей задля відновлення українського суверенітету та територіальної цілісності.

Рейнсалу зазначив, що Естонія підтримує "єдність євроатлантичного простору від Вашингтона до Києва – простору, в межах якого країни би могли тісно співпрацювати в політичній та економічній площинах".

Сторони обговорили низку інших актуальних питань. Зокрема, Олексій Гончарук зазначив, що одним із пріоритетів українського уряду є запуск роботи Оціночної місії ЄС в частині технічних регламентів, аби розпочати обговорення Угоди АСАА (Угоди про відповідність і прийнятність промислової продукції) – так званого промислового безвізу.

Міністр наголосив, що Україна провела низку значущих реформ. "Ми дамо чіткий сигнал Європейському Союзу про те, що європейський ринок повинен бути відкритий для українських продуктів", - сказав він.

Учасники висловили бажання продовжити співпрацю в посиленні української системи кібербезпеки, впровадженні ІТ-технологій в розбудову інфраструктури, зміцненні державних інститутів.

Крім цього, глава уряду висловив сподівання на дедалі активніше збільшення обсягу товарообігу, який за 8 місяців 2019 року сягнув $175 мільйонів.

Насамкінець Гончарук подякував естонській стороні за всебічну гуманітарну, фінансову та технічну допомогу, а також лікування та реабілітацію 170 українців-учасників АТО/ООС.