Гончарук закликає Естонію посилити спротив Nord Stream 2

Гончарук закликає Естонію посилити спротив Nord Stream 2

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Укрінформ
Прем’єр-міністр України Олексій Гончарук закликає Естонію посилити протидію Nord Stream 2, у тому числі через скоординовані дії членів-країн ЄС та НАТО.

Про це йшлося на зустрічі Гончарука з міністром закордонних справ Естонської Республіки Урмаса Рейнсалу, повідомляє Урядовий портал.

"Важливо, аби держави-члени ЄС пояснювали своїм громадянам негативні наслідки Nord Stream 2 для енергетичної безпеки Європи", – заявив Гончарук.

У свою чергу, міністр закордонних справ Естонії відзначив важливе значення порушеного питання та погодився щодо необхідності скоординувати дії для протидії будівництву потоку.

Глава українського уряду також привітав делегацію Естонії з отриманням статусу непостійного члена Ради Безпеки ООН на період 2020-2021 років.

Міністр закордонних справ подякував українській стороні за підтримку в отриманні цього статусу. Він наголосив на тому, що Естонія буде активно відстоювати українську позицію в питаннях незаконної анексії Російською Федерацією півострова Крим та тимчасової окупації окремих районів Донецької та Луганської областей задля відновлення українського суверенітету та територіальної цілісності.

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Рейнсалу зазначив, що Естонія підтримує "єдність євроатлантичного простору від Вашингтона до Києва – простору, в межах якого країни би могли тісно співпрацювати в політичній та економічній площинах".

Сторони обговорили низку інших актуальних питань. Зокрема, Олексій Гончарук зазначив, що одним із пріоритетів українського уряду є запуск роботи Оціночної місії ЄС в частині технічних регламентів, аби розпочати обговорення Угоди АСАА (Угоди про відповідність і прийнятність промислової продукції) – так званого промислового безвізу.

Міністр наголосив, що Україна провела низку значущих реформ. "Ми дамо чіткий сигнал Європейському Союзу про те, що європейський ринок повинен бути відкритий для українських продуктів", - сказав він.

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Учасники висловили бажання продовжити співпрацю в посиленні української системи кібербезпеки, впровадженні ІТ-технологій в розбудову інфраструктури, зміцненні державних інститутів.

Крім цього, глава уряду висловив сподівання на дедалі активніше збільшення обсягу товарообігу, який за 8 місяців 2019 року сягнув $175 мільйонів.

Насамкінець Гончарук подякував естонській стороні за всебічну гуманітарну, фінансову та технічну допомогу, а також лікування та реабілітацію 170 українців-учасників АТО/ООС.

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