Будівництво Nord Stream 2 посилює Росію і послаблює Європу — Зеленський

Президент Володимир Зеленський переконаний, що будівництво проєкту "Північний потік-2" посилює Росію і послаблює Європу.

Про це він заявив під час спільного з Генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Будівництво Північного потоку-2 — це не просто питання енергетичної безпеки, чи не стільки. Це питання геополітичне. Тому я вам скажу відверто, що це посилює Росію і послаблює Європу”, - прокоментував Президент інформацію про видачу Данією дозволу на будівництво частини газопроводу ПН-2.

Водночас він підкреслив, що українська сторона розуміла, що так може відбутися.

“Я особисто і наш уряд, ми були готові до такого рішення”, - додав Президент.

Як повідомляв Укрінформ, енергетичне агентство Данії (ЕАД) видало компанії Nord Stream 2 AG дозвіл на будівництво частини газопроводу "Північний потік-2" на території власних територіальних вод у Балтійському морі.

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Данія залишалася останньою країною, яка не видавала дозвіл на будівництво російського газопроводу.

Проєкт Nord Stream 2 передбачає будівництво нової нитки газопроводу від узбережжя РФ через Балтійське море до Німеччини на додаток до вже діючого Nord Stream.

Україна виступає проти будівництва Nord Stream 2. Крім того, противниками Nord Stream 2 є США, Польща і країни Балтії, які застерігають, що ЄС у такому випадку підсяде на російську газову голку. Президент США Дональд Трамп погрожував заблокувати проєкт санкціями.