Блінкен обговорив з канадським колегою ескалацію на кордоні України

Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили агресивні дії Російської Федерації проти України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це за результатами перемовин повідомляє МЗС Канади.

“Міністр Гарно й держсекретар Блінкен обговорили виклики, які створює Росія та її шкідливі дії, зокрема масштабні військові маневри, проведені без попереднього погодження поблизу України, а також незаконну анексію Криму”, - йдеться у повідомленні.

Дипломати також обговорили ескалацію насильства на Близькому Сході та недружні дії Китаю.

“Співрозмовники спробували узгодити зусилля із реагування на виклики, які створюють дії Китаю для міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема примусові й несправедливі економічні підходи та порушення прав людини”, - зазначили у канадському МЗС. При цьому йшлося про продовження співпраці із Китаєм спільних сферах інтересів, таких як зміни клімату.

Зазначається, що двосторонні перемовини відбулися під час саміту Арктичної ради в столиці Ісландії.