Блінкен обговорив з канадським колегою ескалацію на кордоні України

Блінкен обговорив з канадським колегою ескалацію на кордоні України

Укрінформ
Міністр закордонних справ Канади Марк Гарно і державний секретар США Ентоні Блінкен обговорили агресивні дії Російської Федерації проти України.

Як передає кореспондент Укрінформу, про це за результатами перемовин повідомляє МЗС Канади.

“Міністр Гарно й держсекретар Блінкен обговорили виклики, які створює Росія та її шкідливі дії, зокрема масштабні військові маневри, проведені без попереднього погодження поблизу України, а також незаконну анексію Криму”, - йдеться у повідомленні.

Дипломати також обговорили ескалацію насильства на Близькому Сході та недружні дії Китаю.

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“Співрозмовники спробували узгодити зусилля із реагування на виклики, які створюють дії Китаю для міжнародного порядку, заснованого на правилах, зокрема примусові й несправедливі економічні підходи та порушення прав людини”, - зазначили у канадському МЗС. При цьому йшлося про продовження співпраці із Китаєм спільних сферах інтересів, таких як зміни клімату.

Зазначається, що двосторонні перемовини відбулися під час саміту Арктичної ради в столиці Ісландії.

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