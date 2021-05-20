Блінкен і Лавров говорили про ескалацію на кордоні України – Держдеп

Скупчення російських військ на кордоні України і в Криму стало однією з тем переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому Держдепартаментом США за результатами зустрічі Блінкена й Лаврова, передає Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість з приводу поточного розгортання російських військ в Україні та біля неї, дій РФ проти «Голосу Америки», Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода, а також здоров'я Олексія Навального та репресій проти опозиційних організацій», - вказується в повідомленні.

Як зазначається, глава Держдепу США також «підтвердив рішучість президента Байдена» захищати громадян США й твердо діяти на захист американських інтересів у відповідь на дії РФ, які завдають шкоди Америці або її союзникам.

Крім того, Блінкен підкреслив необхідність забезпечення гуманітарного доступу для жителів Сирії, де Росія підтримує режим Асада.

Водночас держсекретар зауважив, що «США прагнуть більш стабільних і передбачуваних відносин із Москвою». У цьому контексті сторони обговорили взаємодію у форматі Арктичної ради; політичне вирішення конфлікту між Вірменією й Азербайджаном; ситуацію в Афганістані; стратегічну стабільність; стримування ядерних програм Ірану і КНДР.

Блінкен і Лавров домовилися продовжувати дискусії в майбутньому, підсумували в Держдепартаменті США.

Як повідомляв Укрінформ, глави зовнішньополітичних відомств США і Росії провели двосторонні переговори у столиці Ісландії, де проходить міністерська зустріч Арктичної ради.