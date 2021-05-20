Блінкен і Лавров говорили про ескалацію на кордоні України – Держдеп

Блінкен і Лавров говорили про ескалацію на кордоні України – Держдеп

Укрінформ
Скупчення російських військ на кордоні України і в Криму стало однією з тем переговорів держсекретаря США Ентоні Блінкена та глави МЗС Росії Сергія Лаврова.

Про це йдеться в офіційному повідомленні, оприлюдненому  Держдепартаментом США за результатами зустрічі Блінкена й Лаврова, передає Укрінформ.

«Держсекретар Блінкен висловив нашу глибоку стурбованість з приводу поточного розгортання російських військ в Україні та біля неї, дій РФ проти «Голосу Америки», Радіо Вільна Європа/ Радіо Свобода, а також здоров'я Олексія Навального та репресій проти опозиційних організацій», - вказується в повідомленні.

Як зазначається, глава Держдепу США також «підтвердив рішучість президента Байдена» захищати громадян США й твердо діяти на захист американських інтересів у відповідь на дії РФ, які завдають шкоди Америці або її союзникам.

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Крім того, Блінкен підкреслив необхідність забезпечення гуманітарного доступу для жителів Сирії, де Росія підтримує режим Асада.

Водночас держсекретар зауважив, що «США прагнуть більш стабільних і передбачуваних відносин із Москвою». У цьому контексті сторони обговорили взаємодію у форматі Арктичної ради; політичне вирішення конфлікту між Вірменією й Азербайджаном; ситуацію в Афганістані; стратегічну стабільність; стримування ядерних програм Ірану і КНДР.

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Блінкен і Лавров домовилися продовжувати дискусії в майбутньому, підсумували в Держдепартаменті США.

Як повідомляв Укрінформ, глави зовнішньополітичних відомств США і Росії провели двосторонні переговори у столиці Ісландії, де проходить міністерська зустріч Арктичної ради.

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