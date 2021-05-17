РФ становить загрозу для Європи через війська на кордоні з Україною – Блінкен

Держсекретар США Ентоні Блінкен назвав Москву загрозою для Європи через нарощування російських військ біля українського кордону.

Як передає Укрінформ, про це він заявив на спільному брифінгу з міністром закордонних справ Данії Йеппе Кофодом.

«Ми також поділяємо стурбованість з приводу загрози, яку Росія представляє для Європи у світлі недавнього нарощування військ на кордоні з Україною», - заявив Блінкен.

За його словами, Сполучені Штати вважають, що Росія також становить загрозу для європейської енергетичної безпеки через будівництво газопроводу «Північний потік-2».

Як повідомляв Укрінформ, Росія оголосила про відведення своїх військ від кордонів України під приводом "успішного завершення навчань", але водночас залишає власну військову присутність та технічні засоби навколо кордонів України та на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму.

Фото: ОП