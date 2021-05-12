Блінкен попередив Лаврова: США рішуче захищатимуть свої інтереси

Сполучені Штати рішуче захищатимуть своїх громадян, а також національні інтереси у відповідь на зловмисні дії Росії, які шкодять США та їхнім союзникам.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив під час телефонної розмови з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим, передає Укрінформ із посиланням на Держдепартамент США.

«Держсекретар Блінкен підтвердив рішучість президента Байдена забезпечувати захист громадян США, а також твердо захищати інтереси Сполучених Штатів у відповідь на дії Росії, які завдають шкоди нам або нашим союзникам», - повідомили в Держдепартаменті.

Зазначається, що Блінкен також закликав РФ звільнити американських громадян Пола Вілана та Тревора Ріда, яких російська сторона утримує в ув’язненні.

Окрім того, додають у Держдепі, сторони обговорили підготовку міністерської зустрічі Арктичної ради, наміченої на наступний тиждень, ситуацію навколо КНДР, а також інші питання, що становлять взаємний інтерес.

Як повідомляв Укрінформ, адміністрація Байдена запровадила низку санкцій проти Росії через застосування хімічної зброї, ситуацію з правами людини в окупованому Криму, втручання у вибори, хакерські напади на державні та бізнес-установи США.

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