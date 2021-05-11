США разом із союзниками стримуватимуть нарощування російських сил – Держдеп

Сполучені Штати поділяють серйозні занепокоєння України, а також міжнародної спільноти щодо активного нарощування сил РФ у Чорноморському регіоні та докладатимуть зусиль для стримування російської мілітаризації в подальшому.

Про це заявив у вівторок на конференції "Україна у Вашингтоні" в.о. помічника держсекретаря США з питань Європи і Євразії Філіп Рікер, передає власний кореспондент Укрінформу.

"Ми вважаємо це чіткою загрозою для регіональної та міжнародної безпеки, і ми тісно працюватимемо з нашими союзниками й партнерами, щоб стримувати подальше нарощування (російських сил – ред.)", - заявив представник Держдепу на конференції, організованій Фундацією США-Україна.

У цьому зв'язку він підкреслив, що міжнародне співтовариство неодноразово висловлювало стурбованість у зв'язку зі скупченням російських військ навколо України до рівня, якого не було з 2014 року.

Рікер зауважив, що під час візиту минулого тижня до Києва держсекретар Блінкен пообіцяв продовжувати двосторонню взаємодію США й України щодо посилення українських ВМС у Чорному морі. У цьому зв'язку він нагадав, що наприкінці нинішнього місяця США відправлять в Україну два катери типу Island – на додаток до двох, які Україна вже отримала в 2019 році.

"Сполучені Штати ніколи не коливатимуться щодо підтримки суверенітету й територіальної цілісності України, і це включає територіальні води", - підкреслив Рікер.

Він також заявив, що США однозначно "підтримують євроатлантичний вибір України".

У цьому зв'язку представник Держдепу підкреслив, що Сполучені Штати й надалі надаватимуть Україні військову підтримку, проводитимуть навчання, а також взаємодіятимуть з Україною для просування реформ.

Як повідомляв Укрінформ, минулого тижня Філіп Рікер супроводжував держсекретаря США Ентоні Блінкена, а також його заступницю Вікторію Нуланд під час візиту до Києва. Американська делегація провела зустрічі з українським державним керівництвом, лідерами фракцій Верховної Ради, представниками громадянського суспільства.