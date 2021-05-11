У Держдепі заявили, що CША докладатимуть усіх зусиль для деокупації Криму

CША докладатимуть дипломатичних зусиль для припинення окупації Росією українського Криму, а також інших незаконних дій РФ на території України.

Про це в інтерв'ю Російській службі Голосу Америки заявив прессекретар Державного департаменту США Нед Прайс, передає Укрінформ.

«Щодо США і нашої ролі, то ми глибоко залучені в процес, докладаємо і докладатимемо дипломатичних зусиль для того, щоб припинити незаконну окупацію Росією Криму, а також закінчити незаконні дії Росії на території України, незалежної держави», - сказав він.

За словами Прайса, регулярна координація між Україною і США має велике значення як з точки зору агресії Росії проти України, так і для підтримки порядку денного реформ в самій Україні.

«Ми багато говорили про російську агресію, про залякування, до яких вдається Москва, ми також обговорювали корупцію та необхідність реформ. Це потрібно для того, щоб Київ, українці змогли рухатися вперед, для реалізації євроатлантичних прагнень, яким віддані і народ, і керівництво країни», - зазначив Прайс.

Як повідомляв Укрінформ, держсекретар США Ентоні Блінкен 6 травня перебував з візитом у Києві в рамках європейського турне. Україна стала першою державою Східної Європи, яку відвідав високопосадовець такого рангу діючої адміністрації США.

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