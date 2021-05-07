Блінкен в Україні: Візит геополітичного масштабу

Делегація США сформувала детальне уявлення про стан справ в Україні для підготовки саміту Байден–Путін

Візит держсекретаря США Ентоні Блінкена в Україну, безумовно, виходить за межі лише двосторонніх відносин Києва і Вашингтона й насправді носить геополітичний характер. Він став частиною складної партії, яку розпочав президент Байден на тлі нової російської ескалації, зателефонувавши Путіну із пропозицією обговорити всі питання віч-на-віч. Але водночас цей візит став важливим фундаментом для подальшого діалогу між Україною і США. Адже зустрічі глави Держдепу в Києві дали йому змогу зрозуміти, наскільки Україна готова запроваджувати західні стандарти. І це визначатиме, якою буде подальша підтримка з боку Сполучених Штатів.

МЕСЕДЖ ДЛЯ ПУТІНА

Насамперед, український візит Блінкена важливий з огляду на підготовку зустрічі Джо Байдена з Володимиром Путіним, яка має відбутися «влітку в одній з європейських країн». По-перше, американська сторона отримала змогу дізнатися більш докладно про розвиток ситуації в Україні та навколо неї. Крім того, делегація США сформувала детальне уявлення про стан справ в Україні для подальших предметних переговорів із кремлівським керівництвом – навіть на етапі підготовки до саміту Байден–Путін.

Фото: Офіс Президента

По-друге, кожен подібний візит має символічне значення. У цьому випадку Москві надіслано чіткий меседж, що американська підтримка України не обмежується лише заявами, і Вашингтон не терпітиме будь-яких нових проявів агресії з боку РФ.

Хоч як би в Москві сприймали дипломатичні заяви Байдена про прагнення США «уникнути ескалації» з РФ та встановити конструктивні відносини, візит Блінкена підкреслив: припинення агресії проти України є одним із першочергових пунктів порядку денного.

Фото: State Department Photo by Ron Przysucha

Тим часом Сполучені Штати не обмежуються лише заявами на двосторонньому рівні – це питання обговорювалося й під час зустрічі G7 у Великій Британії, звідки держсекретар Блінкен прямим рейсом прибув до Києва.

«Я можу сказати вам, пане президенте, що ми рішуче підтримуємо вас (Україну – ред.)», – заявив глава Держдепартаменту під час спільної з президентом Зеленським пресконференції в Києві.

Фото: Офіс Президента

У цьому контексті він додав, що таку ж позицію займають і партнери США. «Те саме я чув, коли пару тижнів тому був у (штаб-квартирі – ред.) НАТО. І ми розраховуємо, що Росія припинить необдумані та агресивні дії», – підкреслив державний секретар США.

ВНУТРІШНІЙ ВОРОГ – КОРУПЦІЯ

Інша, не менш важлива тема, яку активно порушувала американська делегація в Києві на більшості зустрічей, стосується імплементації реформ і боротьби з корупцією в Україні. Це питання було більше ніж актуальним для США за попередньої української влади, воно залишається таким і тепер.

«Перед Україною постав подвійний виклик: агресія ззовні з боку Росії і, фактично, агресія зсередини, яка походить від корупції, олігархів та всіх тих, хто ставить свої інтереси вище за інтереси українського народу. І ці дві речі пов’язані між собою, оскільки Росія також грає на цій внутрішній агресії, використовуючи корупцію та людей у спробах просувати власні інтереси», – заявив у Києві Ентоні Блінкен.

Фото: Офіс Президента

Для держсекретаря США, який не перший день знайомий з Україною та охоче підтримує її прагнення до західних стандартів, було важливо відчути особисто, чи готова українська влада здійснювати реальні кроки на цьому напрямі. У Штатах, очевидно, хочуть бачити готовність України до реформ, щоби досягти в ній міцної демократії, потужного громадянського суспільства, зростаючої економіки. І це, на переконання американської сторони, є не менш важливим для українців, ніж подолання російської збройної загрози.

Показовою в цьому контексті стала реакція США на зміну керівництва ВАТ «Нафтогаз України», на що Ентоні Блінкен також звернув увагу під час зустрічей у Києві, в тому числі, з Володимиром Зеленським. Буквально напередодні ситуація з «Нафтогазом» викликала серйозне занепокоєння у Вашингтоні, де виступили з жорсткою заявою, що такий розвиток подій ставить під питання проведення реформ в Україні. У США акцентували на порушенні «прозорої практики корпоративного управління», що є одним із основних принципів підзвітності влади в керуванні державними компаніями.

Фото: Офіс Президента

М’ЯЧ НА УКРАЇНСЬКОМУ БОЦІ

Утім, США продемонстрували готовність допомагати Україні з реалізацією реформ, зміцненням інституцій судової влади, викоріненням корупції та знищенням впливу олігархів.

Тепер, як кажуть у Вашингтоні, м’яч на боці України. І в цьому зв’язку важливо, що американська сторона взаємодіє не тільки з владою, але й з українською опозицією та громадянським суспільством, щоби добитися максимального результату від спільних зусиль. Це можна вважати перевіреним методом роботи американської адміністрації, який виправдовує себе в країнах, де відбувається демократична зміна влади. У США вірять, що одночасна робота з владою, опозицією та громадськістю забезпечує розуміння всіма головними рушійними силами, чого саме потребує країна для свого розвитку.

Не менш знаковою стала особиста зустріч Ентоні Блінкена з предстоятелем Православної церкви України митрополитом Епіфанієм. Таким чином, він засвідчив підтримку ПЦУ Сполученими Штатами на тлі активних спроб Росії використовувати свою церкву як інструмент впливу та розбрату, в тому числі на території України.

У будь-якому разі візит держсекретаря США до Києва слід вважати позитивним розвитком подій для держави Україна, яка ззовні протистоїть російській гібридній агресії, а зсередини має справу з не менш загрозливим ворогом – корупцією і впливом олігархів. Потрібно розуміти, що Ентоні Блінкен – не просто глава Держдепартаменту США, він давно є правою рукою Джо Байдена в питаннях зовнішньої політики, ще з часів його роботи в американському Сенаті. А це означає, що глава Білого дому довірятиме всім висновкам і оцінкам, які Блінкен привезе з України, та враховуватиме їх у підготовці до зустрічі з Путіним.

Для України в цьому контексті важливо, щоби її продовжували сприймати у США та на Заході як ключового й надійного партнера, який стримує збройну агресію РФ у Європі, а також дійсно прагне стати частиною цивілізованого Заходу.

Ярослав Довгопол, Вашингтон

Перше фото: Офіс Президента