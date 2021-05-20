СБУ не надала доказів, чому Аксьонов не може бути депутатом - Разумков

Служба безпеки України не надала Верховній Раді доказів, чому Андрій Аксьонов не може бути народним депутатом.

Про це заявив Голова ВР Дмитро Разумков в інтерв’ю телеканалу «Прямий», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я, як завжди, буду виходити з букви закону, не з духу навіть, а з букви закону, тому що дух закону в нас іноді змінюється залежно від того, куди вітер дує. А буква закону чітко закріплена в законодавстві України… Він (Андрій Аксьонов – ред.) був допущений до виборів, Центральна виборча комісія визнала його переможцем на виборах і надіслала відповідні документи до Верховної Ради України. Служба безпеки не надала жодних інших аргументів, чому ця людина не може бути народним депутатом. У мене, як у керівника Верховної Ради, немає підстав робити щось інше для того, щоб народний депутат не склав свою присягу», - зазначив Разумков.

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Водночас, за словами Голови ВР, «якщо буде доведено, що він діє проти інтересів України, порушує українське законодавство, тим більше навіть зараз або в минулому, співпрацює або співпрацював зі структурами або людьми, які діють всупереч інтересам України, то ви знаєте як це відбувається – підозра, зараз немає депутатської недоторканності, український суд».

«Так, я розумію, що нам треба доводити до кінця реформу і Генеральної прокуратури, і судів, але іншого варіанту немає. Я не суд, я точно не можу судити. Я можу висловлювати свою позицію», - зазначив Разумков.

Як повідомляв Укрінформ, на пленарному засіданні Ради 19 травня новообраний народний депутат Андрій Аксьонов мав скласти присягу з парламентської трибуни, однак її заблокували народні депутати з фракцій «Голосу», «Європейської солідарності» та позафракційний Гео Лерос. Аксьонов зачитав присягу з місця під вигуки «Ганьба».

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Центральна виборча комісія 9 квітня визнала кандидата від партії «Порядок» Аксьонова обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область), а 27 квітня зареєструвала його народним депутатом.

Представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський заявив, що Аксьонов у 2014 році нібито сприяв у організації в Добропіллі «референдуму про самовизначення ДНР».

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Крім того, за даними Казанського, в Аксьонова подвійне громадянство - України та Російської Федерації.

Зі свого боку 19 травня заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до Служби безпеки України з проханням надати роз'яснення, чи дійсно новообраний народний депутат Андрій Аксьонов має паспорт громадянина іноземної держави.