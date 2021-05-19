ЦВК ще раз визнала Вірастюка переможцем на довиборах у Раду

Центральна виборча комісія визнала недійсним голосування на шести виборчих дільницях з проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року у виборчому окрузі № 87. Переможцем виборів лишається Василь Вірастюк.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено на засіданні комісії в середу, 19 травня.

“Пропонується визнати недійсним голосування на виборчих дільницях № 260019, 260025, 260028, 260536, 261029, 261030 з проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87, друге — визначити, що результати проміжних виборів народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 встановлюватимуться на підставі протоколу окружної виборчої комісії з виборів народних депутатів України на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 87 про підсумки голосування в ОВО № 87 з поміткою “уточнений” від 14 квітня 2021 року, відповідно до постанови Великої палати Верховного Суду у справі № 9901/114/21, ухвали Верховного Суду від 14 травня 2021 року в цій справі та цієї постанови без врахування відомостей про результати голосування на виборчих дільницях №260019, 260025, 260028, 260536, 261029, 261030”, - оприлюднив проєкт постанови член ЦВК Андрій Гевко.

Він уточнив, що таким чином не підлягають врахуванню 3189 голосів виборців.

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Громадянська мережа ОПОРА, своєю чергою, поінформувала у Фейсбуці про те, що згідно з новим протоколом ЦВК переможцем виборів лишається Василь Вірастюк.

"ЦВК склала новий протокол за результатами виборів в окрузі №87. Переможцем виборів лишається Василь Вірастюк.

Після визнання недійсним голосування на 6 дільницях голоси за кандидатів змінились. За Василя Вірастюка вказано 14 811 голосів, за Олександра Шевченка - 13 942 та Руслана Кошулинського - 13 463.

Як повідомляв Укрінформ, Велика палата Верховного Суду своєю постановою від 1 травня 2021 року скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі №87 визнано Василя Вірастюка.

Водночас 14 травня 2021 року Велика Палата Верховного Суду відмовила ЦВК у роз’ясненні щодо ухваленого судового рішення.