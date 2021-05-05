ЦВК не зареєструвала Вірастюка депутатом через рішення Верховного Суду

Центральна виборча комісія відмовила в реєстрації кандидата від партії "Слуга народу" Василя Вірастюка народним депутатом за результатами проміжних виборів в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) у зв'язку з рішенням Верховного суду.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у середу.

"Встановити відсутність правових підстав для реєстрації Вірастюка Василя Ярославовича народним депутатом України згідно з поданою ним заявою, зареєстрованою у ЦВК 27 квітня 2021 року", - зачитала текст постанови член ЦВК Вікторія Глущенко.

Вона нагадала, що 22 квітня ЦВК визнала обраним народним депутатом у 87-му окрузі кандидата від "Слуги народу" Василя Вірастюка.

Водночас Глущенко підкреслила, що 1 травня постановою Великої палати Верховного суду визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів проміжних виборів народного депутата в ОВО №87 та визнано протиправним і скасовано відповідний протокол комісії від 22 квітня.

"Отже, станом на день розгляду комісією цього питання скасовано протокол про результати виборів, а відтак у комісії відсутні правові підстави для реєстрації Василя Вірастюка народним депутатом", - пояснила член ЦВК.

У свою чергу, заступник голови ЦВК Віталій Плукар розповів, що нині Центральною виборчою комісією вживаються всі заходи задля пошуку "найбільш оптимального шляху вирішення даної ситуації, зокрема, з урахуванням законодавчо визначених повноважень комісії і з урахуванням позиції суду з цього питання".

"На сьогодні чисто юридичного шляху виходу з цієї ситуації немає, але тим не менше з боку ЦВК допрацьовується питання, щоб прийняти найбільш зважене та комплексна рішення задля того, щоб результати виборів у 87-му окрузі були все-таки встановлені", - додав Плукар.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня на Івано-Франківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі. Там балотувались 14 кандидатів.

4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу на довиборах до ВР у 87-му окрузі здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Тим часом поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час проміжних виборів в окрузі №87.

5 квітня ЦВК прийняла до подальшого розгляду й опрацювання протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №87, проте 12 квітня зобов’язала уточнити його з урахуванням рішень судів.

22 квітня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка.

Велика палата Верховного суду 1 травня скасувала протокол ЦВК, яким Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах у ВР.