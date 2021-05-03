У «Слузі народу» згодні перевірити всі заяви про порушення у 87-му окрузі

У партії "Слуга народу" вважають за необхідне перевірити всі заяви про порушення на довиборах до Верховної Ради в окрузі №87 та при потребі провести перерахунок голосів.

Як повідомляє Укрінформ, про це в ефірі телеканалу "Україна 24" сказала народний депутат від "Слуги народу" Олена Мошенець, коментуючи рішення Великої палати Верховного суду скасувати протокол ЦВК, який визначив перемогу на виборах Василя Вірастюка.

"Давайте все-таки дочекаємося кінцевого рішення судів всіх інстанцій. Лише після цього ми зможемо щось сказати. Тому що, незважаючи на те, що Вірастюк є представником нашої партії, ми якраз виступаємо за те, щоб суспільство нарешті зрозуміло, що таке справедливі вибори, без "сіток", "каруселей". Якщо суд встановить, що Вірастюк дійсно виграв ці вибори, і всі протоколи відповідають кількості бюлетенів, то він має стати депутатом. Якщо для цього будуть потрібні ще якісь додаткові опції, то будемо бачити, який буде результат", - розповіла Мошенець.

Вона також заявила про необхідність "перевірити абсолютно усі заяви, де були вказані певні порушення, за умови, що ці порушення можна перевірити".

"Якщо необхідно буде певне перерахування зробити знову, відповідно, це також треба зробити. Якщо і цього виявиться мало – ну тоді це вже в судовому порядку можна визначити, які наступні мають бути кроки. Причому тут має своє слово сказати і ЦВК", - зазначила депутатка.

Як повідомлялося, Велика палата Верховного суду 1 травня скасувала протокол Центрвиборчкому, яким кандидат від "Слуги народу" Василь Вірастюк був визнаний переможцем на довиборах у Верховну Раду в окрузі №87 в Івано-Франківській області.

28 березня там відбулися проміжні вибори народного депутата, балотувалися 14 кандидатів.

4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу на довиборах до ВР у 87-му окрузі здобув кандидат від партії "Слуга народу" Василь Вірастюк.

Тим часом поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час цих виборів.

22 квітня ЦВК визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка.