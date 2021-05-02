Верховний Суд скасував протокол ЦВК щодо виборів у 87-му окрузі - ОПОРА

Велика палата Верховного Суду своєю постановою скасувала протокол ЦВК від 22 квітня, яким переможцем на виборах до Верховної Ради в окрузі №87 визнано Василя Вірастюка.

Про це повідомляє Громадянська мережа ОПОРА, передає Укрінформ.

«Пізно ввечері у суботу 1 травня Велика палата Верховного Суду ухвалила постанову, якою визнала протиправними дії Центральної виборчої комісії щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 та визнала протиправним та скасувала протокол ЦВК від 22 квітня 2021, яким встановлено результати виборів та визнано Василя Вірастюка переможцем в окрузі 87. Таким чином Велика палата частково задовольнила апеляційну скаргу Олександра Шевченка на рішення Верховного Суду від 28 квітня 2020 року у справі №9901/114/21», - йдеться у повідомленні.

Частково задоволено такі позовні вимоги за апеляційною скаргою Шевченка: визнано протиправними дії ЦВК щодо встановлення результатів виборів в окрузі №87 та визнано протиправним і скасовано протокол ЦВК від 22 квітня 2021 року. В задоволенні решти позовних вимог - відмовлено.

Зазначається, що таке рішення мотивовано серед іншого тим, що при встановленні результатів голосування в окрузі №87 ЦВК не було забезпечено перевірку всіх порушень, що були допущені та на які посилались учасники виборчого процесу.

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Як повідомлялося, 28 квітня Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адмінсуду відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати в окрузі №87 Олександра Шевченка і визнав правомірним рішення ЦВК зі встановлення результатів проміжних виборів.

Зокрема, позивач просив визнати протиправними дії ЦВК від 22 квітня щодо встановлення результатів виборів, а також визнати протиправним і скасувати протокол ЦВК від 22 квітня про результати виборів народних депутатів України в окрузі № 87.

Також позивач просив ВС зобов’язати Комісію продовжити дії із встановлення результатів виборів та прийняти рішення, яким зобов’язати Окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу № 87 внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців шляхом складання протоколу (з поміткою «Уточнений») з урахуванням відомостей про підрахунок голосів виборців, зазначених у протоколах низки дільничних виборчих комісій.

28 березня на Івано-Франківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі, балотувались 14 кандидатів. 4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Тим часом поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час цих виборів.

22 квітня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №87 кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка.