Довибори в Раду: Верховний суд визнав правомірними дії ЦВК щодо результатів на Прикарпатті

Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адмінсуду відмовив у задоволенні позову кандидата в народні депутати в окрузі №87 Олександра Шевченка і визнав правомірним рішення ЦВК зі встановлення результатів проміжних виборів.

Про це інформує пресслужба ВС у Фейсбуці, передає Укрінформ.

“27 квітня 2021 року Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду розглянув справу № 9901/114/21 за позовом кандидата в народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі № 87 на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року Олександра Шевченка до Центральної виборчої комісії. Суд відмовив у задоволенні адміністративного позову”, - зазначається у повідомленні.

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Зокрема, позивач просив визнати протиправними дії ЦВК від 22 квітня щодо встановлення результатів виборів, а також визнати протиправним і скасувати протокол ЦВК від 22 квітня про результати виборів народних депутатів України в окрузі № 87.

Також позивач просив ВС зобов’язати Комісію продовжити дії із встановлення результатів виборів та прийняти рішення, яким зобов’язати Окружну виборчу комісію одномандатного виборчого округу № 87 внести зміни до встановлених підсумків голосування виборців шляхом складання протоколу (з поміткою «Уточнений») з урахуванням відомостей про підрахунок голосів виборців, зазначених у протоколах дільничних виборчих комісій по виборчих дільницях № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

“Суд відмовив у задоволенні адміністративного позову. Це судове рішення може бути оскаржено в апеляційному порядку до Великої палати Верховного Суду у дводенний строк із дня його проголошення”, - йдеться в повідомленні.

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Як повідомляв Укрінформ, 28 березня на Івано-Франківщині відбулися проміжні вибори народного депутата у 87-му виборчому окрузі. Там балотувались 14 кандидатів.

4 квітня на сайті ЦВК з'явилися дані 100% протоколів ДВК, згідно з якими перемогу на довиборах до ВР у 87-му окрузі здобув кандидат від партії «Слуга народу» Василь Вірастюк.

Тим часом поліція порушила 17 кримінальних проваджень стосовно ймовірних порушень під час проміжних виборів в окрузі №87.

5 квітня ЦВК прийняла до подальшого розгляду й опрацювання протокол ОВК про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі №87, проте 12 квітня зобов’язала уточнити його з урахуванням рішень судів.

22 квітня Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №87 (Івано-Франківська область) кандидата від партії «Слуга народу» Василя Вірастюка.