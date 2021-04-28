ЦВК вперше направила представників на збори щодо всеукраїнського референдуму

ЦВК вперше направила своїх представників на збори громадян щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

Як передає Укрінформ, відповідне рішення ухвалено на засіданні, інформує пресслужба Секретаріату комісії.

Зокрема зазначається, що до Центральної виборчої комісії надійшли письмові повідомлення низки громадян як організаторів зборів громадян України щодо проведення всеукраїнського референдуму за народною ініціативою.

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У зверненнях організатори зборів поінформували ЦВК, що у 16 населених пунктах заплановані такі збори – п’ятнадцять у Дніпропетровській області 29 квітня 2021 року та одні збори у Києві 4 липня 2021 року.

Як зазначається, ці збори мають на меті сформувати питання, які пропонується винести на всеукраїнський референдум та утворити відповідні ініціативні групи.

“Відповідно до Закону України “Про всеукраїнський референдум”, Комісія ухвалила рішення направити на вказані збори громадян України представників Центральної виборчої комісії”, - ідеться в повідомленні.

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Також повідомляється, що голова ЦВК Олег Діденко звернув увагу, що це перше, і свого роду історичне рішення ЦВК про направлення представника Комісії на збори громадян щодо ініціювання всеукраїнського референдуму за народною ініціативою відповідно до Закону України “Про всеукраїнський референдум”, який нещодавно набрав чинності.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 26 січня ухвалила Закон “Про всеукраїнський референдум”.

8 квітня 2021 року Президент України підписав цей закон.