ЦВК зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом

ЦВК зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом

Укрінформ
Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом України, обраним на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в ОВО № 50.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Центральна виборча комісія постановляє: перше – зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50. Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в смт. Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія «Порядок»; друге - видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка; третє – копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України», - зазначив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

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Також ЦВК ухвалила оприлюднити відповідну постанову на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Рішення членами ЦВК ухвалено одноголосно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Згідно з опублікованими на сайті ЦВК даними, в 50-му окрузі кандидат від партії «Порядок» Андрій Аксьонов набрав 65,46%, або ж 19 949 голосів виборців.

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9 квітня 2021 року Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидата від партії «Порядок» Андрія Аксьонова.

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