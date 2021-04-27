ЦВК зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом

Центральна виборча комісія зареєструвала Андрія Аксьонова народним депутатом України, обраним на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в ОВО № 50.

Відповідне рішення ухвалено на засіданні ЦВК у вівторок, 27 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Центральна виборча комісія постановляє: перше – зареєструвати народного депутата України, обраного на проміжних виборах народного депутата України 28 березня 2021 року в одномандатному виборчому окрузі № 50. Аксьонов Андрій Анатолійович, 1971 року народження, проживає в смт. Новодонецьке Краматорського району Донецької області, безпартійний, суб’єкт висування - політична партія «Порядок»; друге - видати зареєстрованому народному депутату України тимчасове посвідчення встановленого зразка; третє – копію цієї постанови надіслати Верховній Раді України», - зазначив член ЦВК Юрій Мірошниченко.

Також ЦВК ухвалила оприлюднити відповідну постанову на офіційному веб-сайті Центральної виборчої комісії.

Рішення членами ЦВК ухвалено одноголосно.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні 28 березня відбулися проміжні вибори народних депутатів в одномандатних виборчих округах №50 (Донецька область) і №87 (Івано-Франківська область).

Згідно з опублікованими на сайті ЦВК даними, в 50-му окрузі кандидат від партії «Порядок» Андрій Аксьонов набрав 65,46%, або ж 19 949 голосів виборців.

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9 квітня 2021 року Центральна виборча комісія визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидата від партії «Порядок» Андрія Аксьонова.