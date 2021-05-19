СБУ не має даних про наявність російського паспорта у депутата Аксьонова

Служба безпеки України не має документально підтверджених даних про наявність російського паспорта у народного депутата Андрія Аксьонова.

Таку відповідь дали Укрінформу у пресслужбі СБУ.

«Документально підтверджених даних щодо наявності в громадянина України Аксьонова Андрія паспорта громадянина РФ Служба безпеки України наразі не має», – сказали у пресслужбі.

У СБУ також зазначили, що Аксьонову не повідомляли про підозру в кримінальному провадженні з розслідування злочину, передбаченого ч. 2 ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), в якому, в тому числі досліджуються обставини організації та проведення 11 травня 2014 року на території Добропільського району Донецької області незаконного референдуму.

"Не повідомляли про підозру, але здійснюють досудове розслідування", – уточнили у пресслужбі.

Як повідомляв Укрінформ, раніше 19 травня заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до Служби безпеки України з проханням надати роз'яснення, чи дійсно новообраний народний депутат Андрій Аксьонов має паспорт громадянина іноземної держави.

Центральна виборча комісія 9 квітня визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидата від партії "Порядок" Андрія Аксьонова, а 27 квітня зареєструвала його народним депутатом України.

Представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський у Фейсбуці заявив, що Аксьонов у 2014 році нібито сприяв у організації в Добропіллі «референдуму про самовизначення ДНР".

Крім того, за даними Казанського, в Аксьонова подвійне громадянство - України та Російської Федерації.