Віцеспікер просить СБУ перевірити інформацію про російський паспорт Аксьонова

Заступник Голови Верховної Ради Олена Кондратюк звернулася до Служби безпеки України з проханням надати роз'яснення, чи дійсно новообраний народний депутат Андрій Аксьонов має паспорт іноземної держави.

Про це віцеспікер заявила на пленарному засіданні у середу, на якому Аксьонов склав присягу народного депутата, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Це дійсно дуже контроверсійне питання, яке зараз відбулося, - прийняття присяги вже народного депутата Аксьонова. Я прошу врахувати це як публічний запит до голови СБУ - про те, чи дійсно володіє пан Аксьонов паспортом іншої країни. Відповідно ми просимо дати нам офіційне роз'яснення з цього питання, про що я обов'язково поінформую Верховну Раду України і кожного народного депутата з цього питання", - заявила Кондратюк.

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Як повідомляв Укрінформ, на пленарному засіданні 19 травня новообраний народний депутат Андрій Аксьонов мав скласти присягу з парламентської трибуни, однак її заблокували народні депутати з фракцій "Голосу", "Європейської солідарності" та позафракційний Гео Лерос. Аксьонов зачитав присягу з місця під вигуки "Ганьба".

Центральна виборча комісія 9 квітня визнала обраним народним депутатом на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №50 (Донецька область) кандидата від партії «Порядок» Андрія Аксьонова, а 27 квітня зареєструвала його народним депутатом України.

Представник України у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі Денис Казанський у Фейсбуці заявив, що Аксьонов у 2014 році нібито сприяв у організації в Добропіллі «референдуму про самовизначення ДНР».

Крім того, за даними Казанського, в Аксьонова подвійне громадянство - України та Російської Федерації.