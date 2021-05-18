Суд розгляне апеляцію на домашній арешт Медведчука 21 травня

Київський апеляційний суд призначив на 21 травня засідання з розгляду апеляційних скарг у кримінальному провадженні відносно народного депутата від партії «Опозиційна платформа – за життя» Віктора Медведчука.

Як передає Укрінформ, про це інформує у Фейсбуці пресслужба суду.

“Розгляд апеляційних скарг, поданих на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 13 травня 2021 року про застосування запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту відносно підозрюваного М., призначено на 21 травня 2021 року (12 год. 00 хв.)”, - йдеться у повідомленні.

У колегії суддів, яка розглядатиме ці апеляційні скарги, - Валерій Лашевич, Тетяна Росік, Микола Ященко.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн.

18 травня народний депутат Ренат Кузьмін поінформував, що адвокати подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про обрання Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Зі свого боку Офіс генерального прокурора також подав апеляцію на це рішення суду.