Прокуратура оскаржила запобіжний захід Медведчуку - просить взяти його під варту

Офіс генпрокурора подав апеляційну скаргу на рішення Печерського райсуду столиці про обрання народному депутату Віктору Медведчуку запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Про це повідомили Укрінформу у пресслужбі відомства.

"Офіс генпрокурора оскаржив рішення Печерського районного суду про застосування запобіжного заходу до підозрюваного народного депутата у вигляді цілодобового домашнього арешту", - сказали у пресслужбі.

Натомість прокурори просять обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави в розмірі 300 млн 930 грн.

Читайте також: Адвокати оскаржили домашній арешт Медведчука

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн.