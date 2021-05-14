Справи про фінансування Медведчуком тероризму розслідуються - Венедіктова
Як передає Укрінформ, про це Ірина Венедіктова сказала у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.
“Фінансування тероризму є у провадженнях, вони розслідуються. Ні з якими проєктами документів (повідомлення про підозру - ред.) орган досудового розслідування не з’являвся, але це не означає, що хтось там чогось не побачив”, - сказала Венедіктова.
Вона додала, що справи, у яких Медведчуку 11 травня оголосили підозри у держзраді й розграбування національних цінностей на окупованій території, були порушені у березні 2020 року.
Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.
При цьому прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.
Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.
Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.