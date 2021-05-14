Венедіктова має намір оскаржити домашній арешт для Медведчука

Офіс генпрокурора оскаржить призначення запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту Віктору Медведчуку після вивчення повного рішення Печерського райсуду.

Як передає Укрінформ, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”.

“Ми ще не бачили повного рішення. Я як генпрокурор просила арешт і заставу. Чи подобається мені, що я не отримала те, чого просила? Я думаю, що це очевидно. Якщо прокурор з чимось прийшов, то він хоче бути впевнений у тому, що він просить, тому я ознайомлюся з рішенням суду, щоб ми розуміли мотивацію. Я впевнена у своїх діях. Для об’єктивності я вивчу все, прочитаю - і як людина, яка впевнена у тому, з чим я виступаю, я буду, звичайно, йти далі”, - зазначила Венедіктова.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Віктору Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив обрати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку в державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Фото: Ірина Венедіктова, Фейсбук