На розслідування щодо Медведчука не вплине ліквідація компанії в РФ - Венедіктова

Ліквідація компанії «Новые проекты» у Росії не вплине на хід розслідування справи відносно народного депутата Віктора Медведчука.

Як передає Укрінформ, про це повідомила генпрокурор Ірина Венедіктова у програмі “Свобода слова Савіка Шустера”, передає Укрінформ.

“Ні, фактаж у нас вже є. Якщо уважно подивитися наш брифінг з Іваном Геннадійовичем (Бакановим, головою СБУ- ред.), то ми до нього ретельно готувалася. Якщо ви думаєте, що щось було зроблено швидко, для піару, то абсолютно ні. Там кожне слово було вивірене”, - сказала вона.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території ( ч.1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.

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Як з`ясувала програма “Схеми”, 12 травня влада Росії розпочала процес ліквідації російської компанії «Новые проекты», яка фігурує у підозрі СБУ та Офісу генпрокурора Віктору Медведчуку щодо «незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Крим».