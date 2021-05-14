Росія ліквідує компанію, через яку Медведчука підозрюють у розкраданні надр

Влада Росії розпочала процес ліквідації компанії «Новые проекты», яка фігурує у підозрі СБУ та Офісу генпрокурора Віктору Медведчуку щодо «незакінченого замаху на розграбування національних цінностей на тимчасово окупованій території Крим».

Як передає Укрінформ, про це повідомляє “Радіо Свобода” з посиланням на проєкт “Схеми”.

Запис в реєстрі юридичних осіб Російської Федерації зроблений вже наступного дня після вручення Медведчуку підозри.

Відповідно до витягу, 12 травня 2021 року реєстраційні органи розпочали процедуру ліквідації компанії «Новые проекты», що володіє російською ліцензією на видобуток нафти і газу на ділянці «Глибока», яка до анексії Криму контролювалася Україною.

Причиною ліквідації компанії в реєстрі вказано: «Ухвалення реєструючим органом рішення про майбутнє виключення юридичної особи з ЄДРЮО (наявність в ЄДРЮО (російському Єдиному державному реєстрі юридичних осіб – ред.) відомостей про юридичну особу, щодо яких внесено запис про недостовірності)».

«У виписці на компанію станом на 14 травня 2021 року існує «запис №19» від жовтня 2020 року про те, що інспектори Федеральної податкової служби РФ провели перевірку даних компанії «Новые проекты» та встановили певну недостовірність даних. І саме це стало підставою для реєстраційної служби РФ 12 травня 2021 року розпочати процес ліквідації (запис №20). Утім, якщо брати витяг на компанію станом на початок травня 2021 року – у ньому відсутній запис №19 про те, що у жовтні 2020 року щодо компанії були встановлені порушення, хоча ці дані мають оновлюватись в системі фактично в режимі реального часу. Що може вказувати на те, що їх внесли «заднім числом», – повідомляють «Схеми».

Зазначається, що при цьому ліцензія на геологічне вивчення, розвідку і видобуток корисних копалин на ділянці «Глибока» компанії «Новые проекты» все ще залишається чинною до 2046 року.

Як повідомляв Укрінформ, 13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

Водночас прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.

Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії і видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч.1 ст.111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від дванадцяти до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території ( ч.1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від восьми до дванадцяти років.