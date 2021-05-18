Адвокати оскаржили домашній арешт Медведчука

Адвокати народного депутата Віктора Медведчука подали апеляцію на рішення Печерського райсуду Києва про обрання для депутата запобіжного заходу - цілодобового домашнього арешту.

Про це в Фейсбуці написав народний депутат Ренат Кузьмін, передає Укрінформ.

"Адвокати внесли апеляцію на ухвалу Печерського суду про домашній арешт Медведчука", - написав він.

Як повідомлялося, генпрокурор Ірина Венедиктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді і замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, что Медведчук, серед іншого, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення провини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 КК) обвинуваченим загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за статтею "грабіж національних цінностей на окупованій території" ( ч. 1 ст. 438 КК) - позбавлення волі на термін від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В'ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив призначити Медведчуку запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з можливістю внесення застави в 300 млн грн.