Медведчук не зможе брати участі у засіданнях Ради – Разумков

Голова політради партії “Опозиційна платформа — за життя”, народний депутат Віктор Медведчук, який перебуває під цілодобовим домашнім арештом, не зможе брати участь у засіданнях парламенту, але залишається нардепом і може виконувати інші свої повноваження.

Про це під час брифінгу у Верховній Раді в понеділок повідомив Голова Верховної Ради Дмитро Разумков, передає кореспондент Укрінформу.

“Якщо він перебуває під домашнім арештом, то в залі Верховної Ради він брати участь не зможе, тому що це буде порушенням умов обмеження, що прийняв суд. А щодо роботи в комітеті — мені важко відповісти. Але він продовжує бути народним депутатом, так, як було, наприклад із Савченко, яка знаходилася у в’язниці, але продовжувала бути народним депутатом України. Тому всі інші свої повноваження він може виконувати, якщо суд йому це не заборонить”, - сказав Разумков.

Він додав, що в разі ув’язнення Медведчук навряд чи матиме можливість виконувати більшу частину своїх повноважень, однак статус народного депутата у нього залишиться.

Як повідомляв Укрінформ, генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

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Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором про перереєстрацію родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії з метою видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.