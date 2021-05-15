Данілов не виключає можливість обміну Медведчука на українців, ув’язнених у Росії

Секретар РНБО Олексій Данілов припускає можливість обміну Віктора Медведчука - у разі його засудження - на українців, ув’язнених у російських тюрмах, але таке рішення може приймати тільки Президент.

Як повідомляє Укрінформ, про це Олексій Данілов заявив у програмі “Свобода Слова Савіка Шустера”, відповідаючи на запитання чи можливий обмін народного депутата Віктора Медведчука на українських патріотів, яких тримають в російських тюрмах.

“Це рішення приймає Президент України. Я думаю, що якщо буде така можливість, то ми залюбки це зробимо“, - сказав Данілов.

Як повідомляв Укрінформ, Генпрокурор Ірина Венедіктова 11 травня підписала повідомлення про підозру двом народним депутатам - Віктору Медведчуку і Тарасу Козаку - у державній зраді та замаху на розграбування національних ресурсів у Криму.

Слідство вважає, що Медведчук, зокрема, домовлявся з державою-агресором для перереєстрації родовища "Глибока" в Чорному морі за 75 км від Феодосії та видобутку корисних копалин, які є національним ресурсом України. Також Медведчуку інкримінують передачу агресору секретної інформації про військовий підрозділ ЗСУ.

У разі доведення вини за статтею про держзраду (ч. 1 ст. 111 ККУ) їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 15 років з конфіскацією майна або без такого, а за розграбування національних цінностей на окупованій території (ч. 1 ст. 438 ККУ) - позбавлення волі на строк від 8 до 12 років.

13 травня слідчий суддя Печерського райсуду В’ячеслав Підпалий обрав Медведчуку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

При цьому прокурор просив обрати Медведчуку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави у 300 млн грн.