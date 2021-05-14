Жовква обговорив з держсекретарем МЗС Естонії безпекову ситуацію на сході України

Заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква та державний секретар міністерства закордонних справ Естонії Йонатан Всевіов обговорили безпекову ситуацію на сході України.

Про це повідомляє Офіс Президента, передає Укрінформ

"Ключовою темою зустрічі була безпекова ситуація на Донбасі, зокрема нещодавнє збільшення кількості порушень режиму припинення вогню, зростання кількості загиблих і поранених українських військовослужбовців, а також нарощення Росією військового контингенту вздовж українсько-російського кордону", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, Жовква подякував за тверду підтримку Таллінном суверенітету й територіальної цілісності України передусім у контексті непостійного членства Естонії в Раді Безпеки ООН у 2020-2021 роках. Він також відзначив спільний візит очільників зовнішньополітичних відомств Естонії, Латвії та Литви до Києва у квітні цього року як важливий жест солідарності з Україною.

Своєю чергою Всевіов наголосив на незмінності твердої підтримки з боку Естонії суверенітету й територіальної цілісності Української держави. Він акцентував, що Естонська Республіка ніколи не визнає незаконної окупації АР Крим.

Дипломат також запевнив у готовності естонської сторони активно долучитися до змістового наповнення ініціативи "Кримська платформа", інавгураційний саміт якої відбудеться в Україні 23 серпня.

Окрему увагу співрозмовники приділили співпраці у питанні реалізації стратегічного курсу України на інтеграцію до Євросоюзу. "У цьому зв’язку відбувся обмін думками стосовно доцільності фіксації європейської перспективи України та важливості підтримки цієї ідеї з боку Естонії", - зазначили в ОП.

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Крім того, повідомляється, що сторони докладно обговорили алгоритм подальшої двосторонньої взаємодії в контексті реалізації стратегії євроатлантичної інтеграції нашої держави, зокрема стосовно перспективи отримання Україною Плану дій щодо членства в НАТО.

Учасники зустрічі також скоординували заходи двостороннього діалогу високого рівня на найближчу перспективу.

Фото: ОП