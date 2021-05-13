Центральноєвропейська п’ятірка: Кулеба розповів, про що говорили на зустрічі
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на спільній пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.
За словами Кулеби, учасники зустрічі зосередилися на двох основних питаннях, перше з яких стосувалося коронавірусу. Зокрема, глава української дипломатії розповів колегам, що пріоритетами України є вакцинація, забезпечення мобільності громадян, а також підтримка бізнесу, підприємців і експортерів.
“Це ті три сфери, де Україна бажає співпрацювати з членами “Центральної п’ятірки”, з нашими добрими сусідами та партнерами з Європейського Союзу, щоб забезпечити вакцинацію, сприяти свободі пересування та сприяти торгівлі й економічному полегшенню для нашого бізнесу”, - наголосив Кулеба.
Він зазначив, що другим питанням, на яке міністри звернули особливу увагу, було розгортання військ Росією на кордоні з Україною та на окупованих територіях.
“Я дякую всім країнам “Центральної п’ятірки” за рішучу підтримку територіальної цілісності та суверенітету моєї країни в межах її міжнародно визнаних кордонів”, - підкреслив глава МЗС України.
Він додав, що останніми тижнями в Україні мали змогу "відчути цю підтримку не лише на словах, а й у готовності запропонувати нам практичну допомогу”.
“Я повідомив міністрів, що незважаючи на заяви Росії про виведення своїх військ з кордонів з Україною, загроза нових військових провокацій залишається неминучою, і дуже велика кількість російських військ та військової техніки залишається вздовж кордонів України та на окупованих територіях”, - заявив глава МЗС.
Він також ознайомив колег з українською ініціативою "Кримська платформа" та подякував їм за "дуже продуктивну і відкриту розмову з усіх тем".
Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня Кулеба перебуває з робочим візитом у Словаччині, де вперше взяв участь в засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки.
Він також провів зустрічі з главами МЗС Словаччини та Угорщини у двосторонньому форматі.