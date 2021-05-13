Центральноєвропейська п’ятірка: Кулеба розповів, про що говорили на зустрічі

Глави МЗС Центральноєвропейської п'ятірки (Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини, Чехії) - та України обговорили питання вакцинації, забезпечення мобільності громадян і загрозу з боку Росії.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив на спільній пресконференції, передає кореспондент Укрінформу.

За словами Кулеби, учасники зустрічі зосередилися на двох основних питаннях, перше з яких стосувалося коронавірусу. Зокрема, глава української дипломатії розповів колегам, що пріоритетами України є вакцинація, забезпечення мобільності громадян, а також підтримка бізнесу, підприємців і експортерів.

“Це ті три сфери, де Україна бажає співпрацювати з членами “Центральної п’ятірки”, з нашими добрими сусідами та партнерами з Європейського Союзу, щоб забезпечити вакцинацію, сприяти свободі пересування та сприяти торгівлі й економічному полегшенню для нашого бізнесу”, - наголосив Кулеба.

Він зазначив, що другим питанням, на яке міністри звернули особливу увагу, було розгортання військ Росією на кордоні з Україною та на окупованих територіях.

“Я дякую всім країнам “Центральної п’ятірки” за рішучу підтримку територіальної цілісності та суверенітету моєї країни в межах її міжнародно визнаних кордонів”, - підкреслив глава МЗС України.

Він додав, що останніми тижнями в Україні мали змогу "відчути цю підтримку не лише на словах, а й у готовності запропонувати нам практичну допомогу”.

“Я повідомив міністрів, що незважаючи на заяви Росії про виведення своїх військ з кордонів з Україною, загроза нових військових провокацій залишається неминучою, і дуже велика кількість російських військ та військової техніки залишається вздовж кордонів України та на окупованих територіях”, - заявив глава МЗС.

Він також ознайомив колег з українською ініціативою "Кримська платформа" та подякував їм за "дуже продуктивну і відкриту розмову з усіх тем".

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня Кулеба перебуває з робочим візитом у Словаччині, де вперше взяв участь в засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки.

Він також провів зустрічі з главами МЗС Словаччини та Угорщини у двосторонньому форматі.