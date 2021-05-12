Кулеба запропонував Словаччині провести засідання спільної міжурядової комісії

Кулеба запропонував Словаччині провести засідання спільної міжурядової комісії

Укрінформ
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Словаччині найближчим часом провести чергове п’яте засідання Українсько-словацької змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу зі словацьким колегою Іваном Корчоком у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми багато працюємо над тим, щоб максимально використовувати економічні можливості, які існують між нашими країнами… З цією метою я запропонував словацькій стороні найближчим часом провести чергове п’яте засідання Змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Ми всі чекаємо на візит прем’єр-міністра Словаччини пана Едуарда Гегера в Україну, і було б чудово, якби ця комісія провела засідання в рамках цього візиту», - сказав Кулеба.

Він додав, що разом зі словацьким колегою Корчоком та іншими урядовцями продовжує працювати над впровадженням спільного прикордонного та митного контролю на українсько-словацькій ділянці кордону.

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«Розраховуємо на проведення в цьому році чергового засідання міжурядової українсько-словацької комісії з питань транскордонного співробітництва», - зазначив міністр.

Очільник МЗС також наголосив на важливості відновлення повноцінного функціонування аеропорту «Ужгород», про що домовилися президенти України та Словаччини. У цьому контексті Кулеба нагадав, що днями обидві сторони завершили процедури щодо набуття чинності угоди щодо цього аеропорту з 5 червня.

«Я сподіваюсь, що ми невідкладно зможемо підписати імплементаційні протоколи до цієї угоди, які запустять аеропорт у роботу», - спрогнозував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Словацькій Республіці, де на запрошення міністра закордонних та європейських справ Словаччини Івана Корчока вперше візьме участь в засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.

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