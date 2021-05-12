Кулеба запропонував Словаччині провести засідання спільної міжурядової комісії

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запропонував Словаччині найближчим часом провести чергове п’яте засідання Українсько-словацької змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва.

Про це Кулеба заявив на спільному брифінгу зі словацьким колегою Іваном Корчоком у Братиславі, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Ми багато працюємо над тим, щоб максимально використовувати економічні можливості, які існують між нашими країнами… З цією метою я запропонував словацькій стороні найближчим часом провести чергове п’яте засідання Змішаної комісії з економічного, промислового та науково-технічного співробітництва. Ми всі чекаємо на візит прем’єр-міністра Словаччини пана Едуарда Гегера в Україну, і було б чудово, якби ця комісія провела засідання в рамках цього візиту», - сказав Кулеба.

Він додав, що разом зі словацьким колегою Корчоком та іншими урядовцями продовжує працювати над впровадженням спільного прикордонного та митного контролю на українсько-словацькій ділянці кордону.

«Розраховуємо на проведення в цьому році чергового засідання міжурядової українсько-словацької комісії з питань транскордонного співробітництва», - зазначив міністр.

Очільник МЗС також наголосив на важливості відновлення повноцінного функціонування аеропорту «Ужгород», про що домовилися президенти України та Словаччини. У цьому контексті Кулеба нагадав, що днями обидві сторони завершили процедури щодо набуття чинності угоди щодо цього аеропорту з 5 червня.

«Я сподіваюсь, що ми невідкладно зможемо підписати імплементаційні протоколи до цієї угоди, які запустять аеропорт у роботу», - спрогнозував міністр.

Як повідомляв Укрінформ, 12-13 травня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба перебуває з робочим візитом у Словацькій Республіці, де на запрошення міністра закордонних та європейських справ Словаччини Івана Корчока вперше візьме участь в засіданні глав дипломатії Центральноєвропейської п'ятірки: Австрії, Словаччини, Словенії, Угорщини та Чехії.