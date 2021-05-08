Німецька експертка вважає внесок України у перемогу в Другій світовій не меншим за російський

Росія намагається останніми роками приватизувати перемогу в Другій світовій війні, але внесок інших народів колишнього СРСР, тим більше українців, є не меншим.

Про це заявила Марілуїзе Бек, ексдепутатка німецького Бундестагу, очільниця берлінського аналітичного центру Liberale Moderne з нагоди Дня перемоги у Другій світовій війні, яку святкують 8 травня в Європі, передає кореспондент Укрінформу.

«Ця війна велася значною мірою на території сьогоднішніх України та Білорусі. Україна зазнала неймовірних злочинів і страждань з боку нацистів. Ми маємо говорити про це сьогодні ще й тому, що Москва постійно повторює, що це була перемога Росії. Але це не була перемога Росії, це була перемога Радянського Союзу, а відтак і України», - заявила Бек.

Вона багато років займається питаннями, пов’язаними з Україною – як історією, так і сучасною політикою, і знає, які неймовірні страждання переніс український народ, адже Друга світова війна значною мірою проходила переважно на території сучасних України та Білорусі. Людські жертви, підкреслює Бек, були нескінченні як для єврейського населення, так і слов’янського. Експертка наводить приклад українського містечка Корюківка. У Німеччині навряд чи хтось чув про нього, але це місто, яке було центром радянського партизанського руху на Чернігівщині, зазнало «найбільшого злочину проти цивільного українського населення»: 1-2 березня 1943 року в результаті каральної акції нацисти знищили там близько 7 тисяч мирних жителів, спалили 1390 будівель. (За кількістю жертв Корюківська трагедія майже в 45 разів перебільшує білоруську Хатинь, в 41 — чехословацьку Лідіце, в 12 — французький Орадур. Корюківка була практично повністю спалена, населення, яке тут проживало, винищено. Страшнішої за масштабами трагедії серед населених пунктів України не було – ред.).

Сьогодні Росія намагається представити справу так, що перемога над націонал-соціалізмом належить виключно їй. Але армія була радянською: у ній були російські, українські, білоруські, балтійські, грузинські солдати, представники інших національностей.

Бек підтримує ініціативу посла України в ФРН Андрія Мельника про створення в Берліні окремого пам'ятника українським жертвам. Вона сама кілька років тому, коли були депутатом Бундестагу, першою започаткувала в німецькому парламенті дискусію щодо відповідальності Німеччини перед Україною. Але, попереджає експертка, дискусія буде важкою, адже логічним буде, що інші народи, які зазнали страждань від фашистів, також почнуть вимагати окремих пам’ятників. Втім, каже Бек, німецькі депутати схвалили створення пам’ятника польським жертвам (це країна стала першою на шляху Гітлера на сході), це стало першим кроком, другим має стати схвалення пам’ятника українцям.

Марілуїзе Бек була депутатом Бундестагу до 2017 року, спікеркою своєї партії «Союз 90/Зелені» зі східноєвропейської політики. Вона є однією з найбільших критиків російської агресію проти України в німецькому політикумі та є принциповим прихильником антиросійських санкцій з боку ЄС і ФРН. У 2017 році була нагороджена Орденом княгині Ольги III ступеня — За вагомий особистий внесок у зміцнення міжнародного авторитету Української держави, популяризацію її історичної спадщини та сучасних надбань.

Як повідомляв Укрінформ, сьогодні, 8 травня, Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.