МВС нагадало, що георгіївська стрічка під забороною

Міністерство внутрішніх справ застерігає від використання забороненої в Україні символіки тоталітарних режимів, що передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність.

Як передає Укрінформ, про це у зв’язку з відзначенням Дня пам'яті та примирення, а також Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні повідомляє МВС у Фейсбуці.

"В Україні діє заборона на використання символіки тоталітарних режимів. Їх використання передбачає адміністративну відповідальність - стаття 173-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення визначає, що виготовлення і пропаганда георгіївської стрічки тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян з конфіскацією георгіївської (гвардійської) стрічки або предметів, що містять її зображення", - йдеться у повідомленні.

Також у МВС нагадують про кримінальну відповідальність - стаття 436 -1 Кримінального кодексу передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до п’яти років за виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки і пропаганду комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

За даними поліції, 8 травня в державі заплановано 341 захід за участю більш як 13 тисяч громадян. За порядком стежитимуть понад 2 000 правоохоронців.

9 травня очікується проведення 555 заходів, у яких візьмуть участь понад 60 тисяч громадян. Для забезпечення безпеки всіх учасників заходів до охорони правопорядку буде залучено понад 11 тисяч правоохоронців.