«Не на заміну 9 травня»: Зеленський сказав, для чого українцям День пам'яті та примирення

Українці воювали разом з десятками народів проти нацизму, який був абсолютним злом, і про це не можна ніколи забувати.

Як передає Укрінформ, про це Президент Володимир Зеленський написав у Телеграмі.

"Коли говоримо «ніколи знову», маємо на увазі передусім дуже конкретне «ніколи не забути». Тому й відзначається в багатьох країнах цей День – пам'яті та примирення. І в нас це не на заміну 9 Травня, а для того, щоб зберегти й зрозуміти історію повніше. Бо вона – спільна, одна на всіх у світі. Щоб ніколи не забути, що нацизм був абсолютним злом. І будь-хто з тих, хто намагається виправдовувати його, заслуговує лише на засудження", - наголосив Зеленський.

Він додав, що важливо ніколи не забути, що українці воювали разом з десятками народів проти нацизму.

"Разом з росіянами, поляками, білорусами, євреями, грузинами, вірменами, британцями, американцями, французами та багатьма іншими. І точно не для того, щоб війна забирала життя наших людей 76 років потому", - підкреслив Президент.

Зеленський наголосив, що Друга світова стала найстрашнішою в історії людства і тому були створені міжнародні інституції та правила для підтримки глобального миру. Поважати їх – обов'язок усіх людей, а особливо – очільників держав та інших політиків.

Крім того, Зеленський зауважив, що мир втрачається надзвичайно легко, і справжнє щастя - коли вдається його відновити.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

Фото: ОП