Зеленський змінив обкладинку у соцмережі з нагоди Дня пам’яті та примирення

Президент Володимир Зеленський змінив обкладинку на Фейсбуці до Дня пам’яті та примирення, який Україна та весь цивілізований світ відзначають 8 травня.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на сторінку Президента у Фейсбуці.

Зокрема, глава держави розмістив зображення з червоними маками та написом "1939-1945 Ніколи знову".

Також Прем’єр-міністр Денис Шмигаль додав рамку із червоними маками та написом "1939-1945 Ніколи знову" до світлини профілю у Фейсбуці.

Як повідомлялося, 8 травня Україна та весь цивілізований світ відзначають День пам’яті та примирення, присвячений загиблим у Другій світовій війні 1939-1945 років.

В Україні День пам’яті та примирення встановлений згідно з Законом «Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років» задля «вшанування подвигу українського народу, його визначного внеску у перемогу Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні, висловлення поваги усім борцям проти нацизму, увічнення пам’яті про загиблих».

Символом Дня пам’яті та примирення з 2014 року є квітка маку. ЇЇ графічне зображення є своєрідною алюзією: з одного боку воно уособлює квітку маку, з іншого – кривавий слід від кулі.