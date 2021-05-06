Інститут нацпам’яті закликає взяти участь у акції #РодинніІсторіїВійни

Український інститут національної пам’яті закликає взяти участь у акції #РодинніІсторіїВійни до Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом.

Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці повідомляє Український інститут національної пам’яті.

“До Дня пам’яті та примирення та Дня перемоги над нацизмом Український інститут національної пам’яті продовжує акцію у соціальних мережах «Родинні історії війни». Минулого року Інститут започаткував цю акцію. Майже сто родинних історій було викладено у соцмережі”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, друга світова війна не оминула жодної української родини. Захищати свій дім від ворога до лав Червоної армії пішло понад 7 мільйонів українських синів і доньок. За кожною із наведених цифр стоять долі конкретних людей.

“Цього року також закликаємо ділитися родинними історіями, пов’язаними з Другою світовою війною. Публікуйте свої розповіді у соцмережах під хештегом #РодинніІсторіїВійни, додайте фотографію героя розповіді і по можливості на один із нижніх кутів світлини накладіть зображення маку пам’яті”, - додали в інституті.

Розповіді про учасників Другої світової війни можуть бути різні за форматом та подачею матеріалу.

Завантажити мак можна за посиланням.

Як повідомляв Укрінформ, 25 квітня до 35-х роковин катастрофи на Чорнобильській АЕС Український інститут національної пам'яті ініціював загальноукраїнську акцію, щоб привернути увагу широкого загалу до пам’ятної дати та вшанувати пам’ять жертв катастрофи та ліквідаторів.