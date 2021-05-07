День пам’яті та День перемоги: як ставляться українці до вшанування цих дат

Менше половини (41%) опитаних громадян вважає, що Україна має відзначати і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня.

Про це свідчать результати загальноукраїнського опитування, проведеного Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова, що були презентовані в Укрінформі.

“41% громадян України вважає, що Україна має відзначати обидві дати – і День пам'яті та примирення 8 травня, і День перемоги над нацизмом 9 травня. Ще 31% вважає, що Україна має відзначати лише День перемоги над нацизмом 9 травня. Близько 9%, навпаки, підтримують ідею відзначати лише День пам’яті та примирення 8 травня, ще 10% респондентів байдуже”, - йдеться у результатах.

Зауважується, що відзначення лише 8 травня найбільше підтримують у західному регіоні (22%). На сході та півдні більше тих, хто вважає, що відзначати треба лише 9 травня (42% та 48% відповідно).

Згідно з даними опитування, ідея відзначати обидві дати переважає серед усіх вікових груп, окрім групи старше 60 років, а також серед електорату всіх партій, окрім ОПЗЖ. Ідея відзначення обох дат також є більш популярною серед прихильників вступу України до ЄС, натомість серед противників європейської інтеграції – більшість вважає доречним відзначати лише 9 травня.

Чверть опитаних (25%) вважають, що День перемоги – це передусім відзначення перемоги Антигітлерівської коаліції у Другій світовій війні. 37% називають цей день відзначенням перемоги радянського народу у Великій Вітчизняній війні. 25% не поділяють жодне з наведених формулювань.

Читайте також: Міносвіти рекомендує провести у школах Урок звитяги

Зазначається, що радянська інтерпретація досі поширена у центральному, південному та східному регіонах. Майже половина мешканців півдня та сходу (41% та 46% відповідно) не обрали жодного із цих варіантів.

Загальноукраїнське опитування було проведене Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з соціологічною службою Центру Разумкова з 22 по 29 квітня 2021 року в усіх регіонах України за винятком Криму та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей. Опитаний 2021 респондент віком від 18 років. Теоретична похибка вибірки – 2,3%.

Фінансування опитування здійснене в рамках проекту МАТРА Посольства Королівства Нідерландів.