Міносвіти рекомендує провести у школах Урок звитяги

Міністерство освіти і науки спільно з Міністерством у справах ветеранів рекомендують провести у 5-11 класах Урок звитяги, присвячений відомим постатям та героїзму борців за незалежність України у ХХ та ХХІ століттях.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства освіти і науки України.

“Урок має стосуватись наскрізних тем Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, а також звільнення українських міст у 2014 році”, - ідеться у повідомленні.

Матеріали, які можна використати для таких уроків, можна знайти за посиканням. У них міститься орієнтовний перелік основних і додаткових тем до опанування, а також додаткові матеріали для 5-11 класів.

Урок звитяги створений Міністерством у справах ветеранів спільно з представниками міжвідомчої робочої групи із центральних органів виконавчої влади. Урок розроблений на виконання Стратегії національно-патріотичного виховання, затвердженої указом Президента від 18 травня 2019 року №286/2019 та Концепції національно-патріотичного виховання в системі освіти України, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки від 16 червня 2015 року №641 (у редакції наказу МОН від 29 липня 2019 року №1038).

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Як повідомлялося, 8 травня в Україні відзначають День пам’яті та примирення, а 9 травня - День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, що встановлені Законом України “Про увічнення перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939–1945 років”.