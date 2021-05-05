Міносвіти презентувало проект концепції Державної програми розвитку профосвіти

Для повноцінного втілення реформи професійної освіти до 2027 року потрібно виконати 4 ключових завдання, які детально виписані в концепції Державної цільової соціальної програми розвитку професійної (професійно-технічної) освіти на 2022-2027 роки, проєкт якої розміщено на сайті МОН.

Як передає Укрінформ, про це йдеться на Урядовому порталі.

"Розвиток профтехосвіти та підвищення престижу робітничих професій тривалий час здійснювалися в Україні за залишковим принципом. Як наслідок, управлінці формували хибне розуміння ролі кваліфікованих робітників, які насправді є рушійною силою економічного зміцнення країни та благополуччя громадян. Сьогодні питання професійної освіти МОН визначає як одне із ключових своїх завдань. Також ця сфера має значну підтримку з боку Президента України та КМУ. А тому, впевнений, що галузь нарешті отримає давно потрібні їй модернізовані законодавчі акти, концепції розвитку і потрібні для реформування кошти", – зазначив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет.

Зазначається, що у проекті наведено стислий аналіз наявних проблем сучасної професійної освіти в Україні. Серед них - недостатня співпраця закладів зі стейкхолдерами сфери, застарілі програми для підвищення кваліфікації педагогів, брак інформації про стан ринку праці тощо. Водночас визначено перелік вже наявних позитивних результатів. Наприклад практика створення навчально-практичних центрів, розроблення стандартів на компетентнісній основі, проведення конкурсів професійної майстерності, зокрема "WorldSkills Ukraine".

Так програма передбачає, що для цілісної модернізації профосвіти необхідно: запровадити нову децентралізовану модель управління та фінансування закладів, орієнтованої на результати; осучаснити зміст і підвищити якість такої освіти; передбачити стимули для розвитку партнерства у сфері; вжити заходів з популяризації профосвіти.

Також проектом документа передбачений чіткий та вимірюваний результат виконання цих завдань. Зокрема, управління та фінансування всіх профільних закладів має перейти на регіональний рівень. Водночас профтехи отримають більшу автономію у прийнятті рішень, стимули для власної навчально-виробничої діяльності шляхом використання податкових пільг.

Зокрема програма передбачає перегляд нинішнього фінансування профосвіти та збільшення його обсягів. Йдеться про: підвищення стипендій учнів закладів профосвіти до розміру стипендій студентів закладів фахової передвищої освіти. Нині учні отримують 490 гривень на місяць, тоді як студенти коледжів та технікумів – близько 900 гривень; підвищення зарплат педагогів закладів; розроблення методики розрахунку вартості підготовки учнів за професіями з урахуванням їх складності; запровадження субвенції на оновлення гуртожитків та спортмайданчиків, створення інклюзивного освітнього середовища у профтехах.

В тому числі, для покращення якості профосвіти планується прискорити процедуру затвердження стандартів на компетентнісній основі, а також створити нові навчальні матеріали, зокрема електронні, відповідно до оновлених стандартів.

Надати зауваження та пропозиції до проекту можна до 17 травня 2021 року. Схвалення Урядом такої цільової програми передбачено Указом Президента України № 130/2021 "Про пріоритетні заходи розвитку професійної (професійно-технічної) освіти". Виконання програми триватиме впродовж 2022-2027 років.

Як повідомлялося, МОН провело серію вебінарів щодо міжнародного співробітництва у профосвіті.