В українські школи вже закупили понад 400 тисяч «карантинних» гаджетів

Уряд розподілив майже мільярд гривень між місцевими бюджетами для боротьби з наслідками COVID-19 у школах, зокрема на закупівлю ноутбуків для вчителів, щоб вони могли викладати дистанційно і поліпшували навички.

Про це йшлося в ефірі телеканалу "Дом", передає Укрінформ.

Як зазначив заступник міністра освіти з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Артур Селецький, ще рік тому вчителі не мали ані навичок, ані техніки забезпечити такий рівень дистанційного викладання, як сьогодні.

"За цей період, за ці короткі вісім місяців багато чого зроблено. Впроваджено електронні щоденники і журнали, ними вже користуються понад 300 шкіл. Вони безкоштовні", — повідомив він.

Крім того, аби допомогти педагогам і навчити їх користуватися цифровими інструментами, держава й адміністрації шкіл організували спеціальні курси.

"Мінцифри на допомогу вчителям розробило освітні серіали "Цифрові навички для вчителів", "Карантин-сервіс для вчителів", "Інтерактивне навчання та інструменти та технології для цікавих уроків". Ці серіали переглянули більш ніж 50 тис. вчителів", — зазначив заступник міністра.

Читайте також: У Міносвіти не планують продовжувати навчання столичних шкіл влітку

За даними Міносвіти, у школи вже закупили понад 400 тис. одиниць техніки. Тепер за допомогою нової субвенції у майже мільярд гривень учителі отримають нові ноутбуки. У деяких столичних школах техніку навіть можуть надавати учням, у яких немає своїх гаджетів.

За словами директора навчально-виховного комплексу № 141 "Освітні ресурси та технологічний тренінг" міста Києва Юрія Кінькова, сьогодні онлайн-навчання освоїли всі вчителі.

"Якщо минулого року у цей період ми хвилювалися, щоб взагалі вчителі уроки проводили, то на сьогодні ми вже боремося за якість уроків, ми контролюємо відвідування дітей, ми можемо зайти на будь-який урок. Для цього розробники зробили певні алгоритми у кожній школі", — розповів він.

Та якщо в столичних освітніх установах ситуація з оснащенням ноутбуками, комп'ютерами та іншою технікою практично в нормі, то в регіонах як учні, так і педагоги гірше забезпечені гаджетами для віддаленого навчання.

Аби карантинні обмеження не впливали на навчальний процес, в планах у Міністерства освіти розвиток Всеукраїнської школи онлайн. На платформі вже доступні майже дві тисячі уроків. Щоб зробити доступним весь цикл навчання, потрібно дозняти ще стільки ж.

Згодом уроки будуть і з субтитрами російською мовою для дітей з тимчасово непідконтрольних Україні територій. Для кримчан уроки запишуть і кримськотатарською. Таким чином, ці школярі навчатимуться в єдиному темпі.

Як повідомлялося, в Україні від 2015 року діє програма "Дистанційна освіта Донеччини", завдяки якій діти з непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей можуть дистанційно навчатися в українських школах.